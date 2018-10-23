В ночь на 24 октября на дорогах Ленобласти будет гололед

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-23T17:21:22+03:00

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Гололедица ожидается на дорогах Ленобласти с завтрашнего дня. Синоптики прогнозируют в ночь с 23 на 24 октября понижение температуры до нуля градусов и дожди. Такое сочетание непременно спровоцирует гололедицу.

- В ночные часы специалисты прогнозируют небольшие и умеренные дожди, в ночь на 26 октября – местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер будет дуть северо-восточный, северный 5-10 м/с, - зачитывают прогноз специалисты Управления федеральных автомобильных дорог.

24 октября температура воздуха ночью по области составит 0...+5 градусов Цельсия. 25 октября в ночные часы столбики термометров будут показывать -3...+2. А 26 октября, ночью прогнозируется -4...+1 градус Цельсия.

Дорожники просят водителей соблюдать скоростной режим на трассе, а в случае непредвиденных обстоятельств обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 8(812) 405-08-60.