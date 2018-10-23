Полиция Петербурга объявила в розыск водителя, который въехал в маршрутку с людьми

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-23T17:55:23+03:00

Их разыскивает полиция. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ДТП, в котором пострадало 8 человек, произошло в понедельник вечером

Изменить размер текста: A A

Полицейские Петербурга объявили в розыск двух местных жителей, из-за которых на дороге пострадали 8 человек. По подозрению к причастности к инциденту ищут 35-летнего Максима Подкуйко и 28-летнюю Анну Примакину.

Оперативники сообщают: 22 октября около 21 часа 40 минут в Кировском районе города на пересечении Стачек и Зенитчиков произошло ДТП с участием авто «БМВ», в котором и находились Подкуйко и Примакина. Они врезались в маршрутку, которая перевозила пассажиров. В результате 8 человек получили различные травмы, а хулиганы скрылись с места ДТП.

Тех, кто видел момент аварии или знает, где найти нарушителей, просят позвонить по телефону: 573-14-34, 8-981-724-25-54.