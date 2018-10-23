2018-10-23T17:55:23+03:00
Происшествия

Полиция Петербурга объявила в розыск водителя, который въехал в маршрутку с людьми

ДТП, в котором пострадало 8 человек, произошло в понедельник вечером
Алла МЕХОНЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Их разыскивает полиция. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиИх разыскивает полиция. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Изменить размер текста:

Полицейские Петербурга объявили в розыск двух местных жителей, из-за которых на дороге пострадали 8 человек. По подозрению к причастности к инциденту ищут 35-летнего Максима Подкуйко и 28-летнюю Анну Примакину.

Оперативники сообщают: 22 октября около 21 часа 40 минут в Кировском районе города на пересечении Стачек и Зенитчиков произошло ДТП с участием авто «БМВ», в котором и находились Подкуйко и Примакина. Они врезались в маршрутку, которая перевозила пассажиров. В результате 8 человек получили различные травмы, а хулиганы скрылись с места ДТП.

Тех, кто видел момент аварии или знает, где найти нарушителей, просят позвонить по телефону: 573-14-34, 8-981-724-25-54.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В петербургском метро рассказали, почему «Горьковская» похожа на НЛО
На Васильевском острове вспыхнул "Милионный дом"
УФАС разрешило провести конкурс на разработку мета-бренда Петербурга
Генконсул Таджикистана: погибшие на заводе "Авангард" работали по патенту
В ночь на 24 октября на дорогах Ленобласти будет гололед
Школьница впала в кому во время сдачи норм ГТО
Победительница «Кубка Кремля» заявила, что теперь хочет выиграть теннисный турнир в Петербурге
Прокуратура Петербурга проверит информацию об уничтожении голубятни
В Петербурге вор-альпинист через окно украл из квартиры 1,5 миллиона рублей
Под Петербургом на воду спустили малый ракетный корабль «Буря»
Александр Беглов расширил возможности использования материнского капитала
Петербург и Петрозаводск свяжет новый автобусный маршрут
10 человек пострадали при столкновении автобуса и маршрутки в Петербурге
В Антарктиде, на станции «Беллинсгаузен» два петербуржца устроили поножовщину
Во вторник, 23 октября, в Петербурге будет дождливо, но с прояснениями
Александр Беглов обсудил сотрудничество с регионами стан Европы