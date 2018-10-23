2018-10-23T18:16:48+03:00
Общество

Генконсул Таджикистана: погибшие на заводе "Авангард" работали по патенту

При взрыве погибло 5 человек
Алла МЕХОНЦЕВА
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Так завод выглядит после взрыва. Фото: МЧС РФ по Ленинградской областиТак завод выглядит после взрыва. Фото: МЧС РФ по Ленинградской области
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Работники завода «Авангард», которые погибли во время взрыва на складе пиротехники, трудились на предприятии легально. Об этом заявил генеральный консул Республики Таджикистан в Петербурге Давлатали Назризоду.

Представитель республики отметил, что все работники имели патент на работу в России.

- Мы были в СК. Погибшие все работали легально и по трудовому договору, патенты у них у всех были, - цитирует генконсула ТАСС.

Известно, что некоторых погибших похоронят на родине – их тела уже направили самолетом в республику.

Напомним, взрыв на заводе «Авангард» прогремел около 17 часов в пятницу, 19 октября. В здании склада пиротехники были нарушены требования противопожарной безопасности. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье: нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. А под домашний арест был отправлен главный инженер предприятия. Следом за ним может отправиться и директор завода.

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