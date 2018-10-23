УФАС разрешило провести конкурс на разработку мета-бренда Петербурга

СЕГОДНЯ 18:55 2018-10-23T18:55:09+03:00

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УФАС Петербурга рассмотрел жалобу на городской комитет по развитию туризма, которую в ведомство направило представительство Ассоциации Коммуникационных Агентств России. Как сообщается на официальном сайте УФАС, Ассоциации показалось, что при проведении конкурса на разработку мета-бренда Северной столицы были нарушения. Известно, что закупку проводит Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Начальная цена контракта более 8 млн руб.

- Заслушав доводы сторон, комиссия антимонопольного органа признала жалобу необоснованной. А это значит, что конкурсная процедура может быть продолжена, - объявили в ведомстве.

Ксттаи, закупку объявили 19 сентября, после того, как антимонопольщики добилиьс разрыва контракта между Смольным и студией Артемия Лебедева. Теперь победитель конкурса конкурса должен будет разработать свой, новый логотип Петербурга на русском, английском и китайском языках, а также фирменный знак.