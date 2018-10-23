В петербургском метро рассказали, почему «Горьковская» похожа на НЛО
Петербургский метрополитен объяснил, почему станция метро «Горьковская» превратилась в «летающую тарелку». Оказывается, что после реконструкции в 2009 году и после использования новейших материалов для облицовки, станция кажется ультрасовременной.
- Своей инопланетностью «Горьковская» обязана не только облицовке, но и цилиндрической конструкции. Вестибюль станции намеренно приподнят на ступенчатое основание, чтобы предотвратить ее затопление при наводнениях, - рассказали в телеграмм канале метрополитена.
Сам проект транспортного пришельца разработали архитекторы из бюро «СУАР.Т». А градостроительный совет Правительства Санкт-Петербурга в 2008 году поддержал их смелую идею.