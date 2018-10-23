Трое мужчин украли коробки с игрушками из газетного ларька в Колпино

23 Окт. 23:19 2018-10-23T23:20:04+03:00

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Не наигрались. Трое приятелей, одному из которых 19 лет, второму 22, а третьему уже 29 лет, украли целые коробки игрушек.

Случилось это ночью 23 октября. В 03:20 наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Колпинскому району Санкт-Петербурга получил сигнал, что в магазин с газетами, где продаются и детские игрушки, проникли воры.

О троице преступников сообщил очевидец. Он заметил, как мужчины, выломав роллет и разбив стекло, залезли в газетный ларек у дома номер 15 на бульваре Трудящихся. А потом вылезли оттуда с коробками и с места преступления скрылись. В коробках, как потом оказалось, были игрушки.

- Троицу похитителей игрушек задержали, - сообщили в пресс-службе УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.