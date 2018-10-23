2018-10-23T23:47:58+03:00
Спорт

Жена Александра Кокорина: "Ему сейчас очень сложно..."

Дарья Валитова впервые заговорила об аресте мужа-футболиста
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Все случилось на следующий день после матча "Зенит" - "Краснодар"Все случилось на следующий день после матча "Зенит" - "Краснодар"Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Супруга футболиста "Зенита" Александра Кокорина, оказавшегося за решеткой, наконец, нашла в себе силы и обратилась к болельщикам и друзьям футболиста.

- Дорогие друзья! Саша безумно благодарен за огромный поток писем, за все теплые слова в его поддержку! Он пострается ответить каждому. Ему сейчас очень сложно, но ваши письма, сообщения, ваша поддержка очень помогают ему держаться! Спасибо! - написала в своем "Инстаграме" жена Александра Дарья Валитова.

Свое послание она снабдила хэштегами #кокорадержись, #сашкадержись, #сашкамыстобой.

Напомним, Александра вместе с братом и другом Павлом Мамаевым арестовали после нападения в кафе на столичного чиновника. Как стало потом известно, до этого шумная компания с футболистами в составе избила водителя телеведущей.

В СИЗО нападающий "Зенита" пробудет как минимум до 8 декабря. А пока друзья Кокорина создают петиции, надеясь вытащить спортсмена на свободу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое мужчин украли коробки с игрушками из газетного ларька в Колпино
Семиклассник пнул в живот школьницу в Санкт-Петербурге
В петербургском метро рассказали, почему «Горьковская» похожа на НЛО
На Васильевском острове вспыхнул "Милионный дом"
УФАС разрешило провести конкурс на разработку мета-бренда Петербурга
Генконсул Таджикистана: погибшие на заводе "Авангард" работали по патенту
Полиция Петербурга объявила в розыск водителя, который въехал в маршрутку с людьми
В ночь на 24 октября на дорогах Ленобласти будет гололед
Школьница впала в кому во время сдачи норм ГТО
Победительница «Кубка Кремля» заявила, что теперь хочет выиграть теннисный турнир в Петербурге
Прокуратура Петербурга проверит информацию об уничтожении голубятни
В Петербурге вор-альпинист через окно украл из квартиры 1,5 миллиона рублей
Под Петербургом на воду спустили малый ракетный корабль «Буря»
Александр Беглов расширил возможности использования материнского капитала
Петербург и Петрозаводск свяжет новый автобусный маршрут
10 человек пострадали при столкновении автобуса и маршрутки в Петербурге
В Антарктиде, на станции «Беллинсгаузен» два петербуржца устроили поножовщину
Во вторник, 23 октября, в Петербурге будет дождливо, но с прояснениями
Александр Беглов обсудил сотрудничество с регионами стан Европы