Жена Александра Кокорина: "Ему сейчас очень сложно..."

23 Окт. 23:43 2018-10-23T23:47:58+03:00

Все случилось на следующий день после матча "Зенит" - "Краснодар" Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

Супруга футболиста "Зенита" Александра Кокорина, оказавшегося за решеткой, наконец, нашла в себе силы и обратилась к болельщикам и друзьям футболиста.

- Дорогие друзья! Саша безумно благодарен за огромный поток писем, за все теплые слова в его поддержку! Он пострается ответить каждому. Ему сейчас очень сложно, но ваши письма, сообщения, ваша поддержка очень помогают ему держаться! Спасибо! - написала в своем "Инстаграме" жена Александра Дарья Валитова.

Свое послание она снабдила хэштегами #кокорадержись, #сашкадержись, #сашкамыстобой.

Напомним, Александра вместе с братом и другом Павлом Мамаевым арестовали после нападения в кафе на столичного чиновника. Как стало потом известно, до этого шумная компания с футболистами в составе избила водителя телеведущей.

В СИЗО нападающий "Зенита" пробудет как минимум до 8 декабря. А пока друзья Кокорина создают петиции, надеясь вытащить спортсмена на свободу.