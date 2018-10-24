Среда, 24 октября, порадует петербуржцев сухой и солнечной погодой

СЕГОДНЯ 08:24 2018-10-24T08:24:46+03:00

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Вот-вот в Северную столицу придет похолодание, о котором горожан предупреждали синоптики. Но еще остались один-два дня, чтобы получить максимум от «плюса» на улице. Уже завтра температура упадет до всего четырех градусов выше ноля, но сегодня в Петербурге будет еще более-менее тепло.

- 24 октября ожидается облачная, с прояснениями погода. Без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, до 10 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 5-7 градусов со знаком «плюс». Атмосферное давление не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Среда – последний день, когда петербуржские автомобилисты еще могут расслабиться. Из-за плюсовой температуры ночью, сегодня с утра асфальт в городе был хоть и влажный, но не скользкий. А вот завтра метеорологи предупреждают об утренней гололедице, которая, если не сменить резину и не быть аккуратным на дороге, может привести к еще одному «дню жестянщика».