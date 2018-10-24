2018-10-24T08:53:32+03:00
Происшествия

В Петербурге девушка на «БМВ» протаранила три иномарки и «улеглась» на бок

Ночная авария испортила настроение автовладельцам из Приморского района
Петр КИБЕР
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В Петербурге девушка на "БМВ" протаранила три иномарки и «улеглась» на бок. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге девушка на "БМВ" протаранила три иномарки и «улеглась» на бок. Фото: vk.com/spb_today
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Три помятых припаркованных иномарки и заваленный на бок собственный автомобиль – результат неудачной езды девушки, которая не справилась со своим породистым «конем» на пересечении Туристской и Камышовой улиц.

- Перевернулось авто в Приморском районе. Девушка из «БМВ» жива. Все службы на месте, - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что инцидент случился около часа ночи и в одном из спальных районов Северной столицы, то очевидцев столкновения оказалось немного. Большинство петербуржцев мирно спали и проснулись лишь от звука удара и сирен сигнализации побитых авто.

По все видимости, девушка на «БМВ» просто не рассчитала мощности своего автомобиля, либо же отвлеклась от дороги, поэтому и влетела в припаркованные машины – всего, по принципу домино, оказались помяты три иномарки.

На место ДТП быстро прибыли полиция, скорая и пожарные, которые достали даму из покореженного авто и оказали ей первую помощь. В причинах аварии, как водится, будут разбираться дознаватели ГИБДД.

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