Замдиректора Русского музея оштрафовали за незаконный ремонт исторических зданий

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-24T09:28:55+03:00

Суд наказал провинившегося, обязав выплатить 20 тысяч рублей в пользу государства

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Накануне, 23 октября, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассматривал административное дело в отношении заместителя директора Русского музея Юрия Королева, которого обвиняли в нарушениях при проведении ремонта исторических зданий, принадлежащих музею.

- Работы по ремонту кровли, косметического ремонта служебных помещений и проведение ремонтных работ картинных рам были выполнены без согласования с КГИОП, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Проведенная следователями проверка установила, что контракты по таким объектам, как: «Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра III)»; «Корпус главный Русского музея»; «Флигель служебный западный Михайловского дворца»; «Мраморный дворец»; «Чайный домик» и «Михайловский (Инженерный) замок», были заключены с фирмами, которые не имели лицензий на работу с историческими памятниками.

Несмотря на это, и отсутствие одобрения со стороны КГИОП, Королев подписал все акты приемки, а исполнители, соответственно, получили деньги.

Сам обвиняемый вину признал, сославшись на большую занятость. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.