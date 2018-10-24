СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-24T09:55:02+03:00

В Петербурге разработают программу по безопасности детей в Интернете. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Смольном решили вплотную заняться обеспечением информационной безопасности детей и подростков Санкт-Петербурга. Чтобы до глаз и ушей маленьких горожан не дошли вредные знания, власти Северной столицы решили создать соответствующую программу.

- Специалистам предстоит разработать организационно-правовые механизмы защиты детей от распространения информации, которая может причинить вред их здоровью и нравственному развитию, - сообщат пресс-служба Смольного.

Проект, который назвали «Развитие образования в Санкт-Петербурге», поручил проработать вице-губернатор города Александр Говорунов. Он же и провел заседание с профильными комитетами правительства.

Помятуя о керченской трагедии, одной из причин которой специалисты считают негативное влияние Интернета, власти Северной столицы решили предупредить подобные инциденты. Для этого маленьких петербуржцев будут учить правильно себя вести в Сети, объяснять детям опасности всемирной паутины, а также проводить профилактику зависимости от Интернета.

Специалисты должны придумать, как решить все эти проблемы разом. На проработку программы им выделили месяц.