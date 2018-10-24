СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-24T10:16:10+03:00

В Петербурге из-за нарушений остановлена прокладка теплосети на улице Косинова. Фото: Стоп-кадр с видео/vk.com/gatispb

Подрядчик раскопал асфальт прямо у входа в больницу, не подумав, как там будут ходить люди

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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга остановила бурную деятельность строителей, которые занимались прокладкой теплосети в Кировском районе города. Причиной стали нарушения, которые допустил подрядчик.

- Производителем работ не обеспечен безопасный проход к городской больнице номер 14, напротив которой и ведется строительство, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Недовольство сложившейся ситуацией выразили горожане. Людям не понравилось, что рабочие разрыли асфальт прямо напротив входа в медучреждение, совсем не подумав, как больным придется обходить стройплощадку.

В ГАТИ, посмотрев на записи камер наблюдения, ярко иллюстрировавшие деятельность рабочих, решили, что нарушение тянет на звание «грубейшего» и запретили работы до устранения недочетов.

Напомним, что ордер, выданный ГАТИ, действует до июля 2019 года. В инспекции обещают контролировать ход работ и в дальнейшем.