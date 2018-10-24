В Петербурге из-за нарушений остановлена прокладка теплосети на улице Косинова
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга остановила бурную деятельность строителей, которые занимались прокладкой теплосети в Кировском районе города. Причиной стали нарушения, которые допустил подрядчик.
- Производителем работ не обеспечен безопасный проход к городской больнице номер 14, напротив которой и ведется строительство, - сообщает пресс-служба ГАТИ.
Недовольство сложившейся ситуацией выразили горожане. Людям не понравилось, что рабочие разрыли асфальт прямо напротив входа в медучреждение, совсем не подумав, как больным придется обходить стройплощадку.
В ГАТИ, посмотрев на записи камер наблюдения, ярко иллюстрировавшие деятельность рабочих, решили, что нарушение тянет на звание «грубейшего» и запретили работы до устранения недочетов.
Напомним, что ордер, выданный ГАТИ, действует до июля 2019 года. В инспекции обещают контролировать ход работ и в дальнейшем.