2018-10-24T10:48:30+03:00
Общество

Глава Совбеза Патрушев назвал причины взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине

К трагедии привели нарушения при организации работы на опасном производстве
Петр КИБЕР
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Глава Совбеза Патрушев назвал причины взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине. Фото: "Комсомольская правда"Глава Совбеза Патрушев назвал причины взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине. Фото: "Комсомольская правда"
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Сегодня в Новосибирске прошло выездное совещание Совета безопасности России, на котором, в частности, была упомянута и трагедия в Гатчине. Взрыв на заводе «Авангард», где погибли пять человек, стал примером недопустимых нарушений, который отметил Николай Патрушев.

- Трагедия случилась из-за привлечения к работе лиц, не имеющих необходимого допуска. Необходимо принять дополнительные меры контроля на всех потенциально опасных объектах, - отметил глава Совбеза.

Напомним, что 19 октября на пиротехническом заводе под Петербургом произошел взрыв. Мощность детонации была такой, что от здания практически ничего не осталось. Кирпичами и кусками бетона засыпало даже соседние железнодорожные пути, из-за чего на Московском направлении на несколько часов были задержаны поезда.

При разборе завалов были найдены теля пяти человек, четверо из которых – граждане Таджикистана. Все они не имели допуска к работам на опасном производстве.

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