Звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграет в новом шпионском боевике

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-24T11:21:26+03:00

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Петербург, кроме звания Северной и Культурной столицы, уже давно считается столицей сериалов. На берегах Невы была снята не одна многосерийная картина, ставшая популярной у российского зрителя. И теперь к ним прибавится еще одна, которая, возможно, повторит их судьбу. Артистов сериала «Варяг» уже можно встретить на улицах города.

- Наше кино - это прежде всего шпионский боевик. Отличается большим количеством качественных трюков, - приводит слова режиссера проекта канал РЕН ТВ, который и снимает сериал.

В главной роли сыграет Алексей Парасевич, снимавшийся в «Тайнах следствия», «Морских дьяволах», «Военной разведке» и «Дружине». А вот его наставника-куратора из спецслужб сыграет звезда «Улиц разбитых фонарей» Алексей Нилов.

По сюжету картины Варяг (Парасевич) будет бороться с преступностью, иностранными и российскими наркодельцами, террористами. Но и это еще не все: герою придется противостоять «Фонду Стратоса» - западной организации, контролирующей российскую оппозицию.