В Петербурге определили самые чистые и самые грязные районы города

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-24T11:49:18+03:00

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Прошедший в Петербурге 20 октября общегородской субботник не только помог очистить улицы и дворы Северной столицы от мусора, но и попутно показать, в каких районах чисто, а где жители и коммунальные службы ленятся убирать.

- Лучше всего работы выполняются в Калининском, Красногвардейском и Невском районах, а Кировский и Кронштадтский районы – в отстающих, - сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Петербурга.

На самом деле, грязные газоны и заваленные мусором бачки попали во внимание ГЖИ не только по причине субботника. Он стал лишь частью месячника благоустройства, который в октябре проводится в городе на Неве.

Пока больше всего отставания по плановым работам отмечено как раз по уборке газонов от листвы и мусора, на втором месте – плохая уборка дворов и внутридомовых проездов, третью жалобную строчку заняли заваленные отходами помойки. По всем проблемным адресам ГЖИ уже составила административные акты и оштрафовала управляющие компании на миллион рублей.