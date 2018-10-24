СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-24T12:23:34+03:00

Петербуржская школьница выпила таблетки от туберкулеза и попала в больницу. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

16-летнюю девушку с острым отравлением увезли на «скорой» с проспекта Непокоренных

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Врачи петербургской детской больницы имени Филатова спасают жизнь 16-летней девушки, которая ночью 23 октября была доставлена к ним с острым отравлением. Школьница поступила в медучреждение по «скорой» в тяжелом состоянии.

- Выяснилось, что девушка самостоятельно приняла десять таблеток изониозида - лекарства, применяемого при туберкулезе, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вызов в «скорую помощь» поступил с проспекта Непокоренных, где живет пациентка. На плохое самочувствие дочери обратили внимание взрослые, которые и позвонили в «03».

Известно, что семья благополучная, не состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, однако при этом сама девочка не посещает школу и находится на домашнем обучении.

Сейчас по факту отравления подростка правоохранительными органами проводится проверка. Если будет установлена вина родителей в инциденте, то их привлекут к ответственности за неисполнение своих обязанностей.