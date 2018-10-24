2018-10-24T12:50:48+03:00
Общество

Депутаты петербургского ЗакСа округлили стоимость льготных билетов на электрички

Законопроект, внесенный врио губернатора Бегловым, поможет железнодорожникам
Петр КИБЕР
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Депутаты петербургского ЗакСа округлили стоимость льготных билетов на электрички.Депутаты петербургского ЗакСа округлили стоимость льготных билетов на электрички.Фото: Ольга Крыльцова
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Сегодня в Законодательном собрании Петербурга рассматривали идею врио губернатора города, который предложил округлять стоимость льготных пригородных железнодорожных билетов. Законопроект, внесенный в ЗакС Александром Бегловым, должен упростить жизнь кассирам на вокзалах.

- Депутаты приняли в первом чтении законодательную инициативу главы Северной столицы, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Как сказал представитель Александра Беглова в Мариинском дворце Юрий Шестериков, проблемы возникали при наличном расчете в железнодорожных кассах. Из-за применения льготного тарифа, в стоимости билетов появлялись почти вышедшие из оборота копейки. И если пенсионеры забирают все монетки, то банки очень неохотно дают разменную мелочь кассирам.

Теперь все цены будут округлены по математическому принципу – до 50 копеек – «вниз», от 51 копейки – «наверх».

- Никаких дополнительных расходов из городского бюджета это не потребует, - отметил Юрий Шестериков.

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