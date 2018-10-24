Депутаты петербургского ЗакСа округлили стоимость льготных билетов на электрички
Сегодня в Законодательном собрании Петербурга рассматривали идею врио губернатора города, который предложил округлять стоимость льготных пригородных железнодорожных билетов. Законопроект, внесенный в ЗакС Александром Бегловым, должен упростить жизнь кассирам на вокзалах.
- Депутаты приняли в первом чтении законодательную инициативу главы Северной столицы, - сообщает пресс-служба ЗакСа.
Как сказал представитель Александра Беглова в Мариинском дворце Юрий Шестериков, проблемы возникали при наличном расчете в железнодорожных кассах. Из-за применения льготного тарифа, в стоимости билетов появлялись почти вышедшие из оборота копейки. И если пенсионеры забирают все монетки, то банки очень неохотно дают разменную мелочь кассирам.
Теперь все цены будут округлены по математическому принципу – до 50 копеек – «вниз», от 51 копейки – «наверх».
- Никаких дополнительных расходов из городского бюджета это не потребует, - отметил Юрий Шестериков.