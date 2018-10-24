2018-10-24T13:21:58+03:00
Общество

Депутаты разрешат Беглову менять состав правительства Петербурга

ЗакС в первом чтении утвердил законопроект по изменению полномочий врио губернатора
Петр КИБЕР
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Депутаты разрешат Беглову менять состав правительства Петербурга.Депутаты разрешат Беглову менять состав правительства Петербурга.Фото: Александр ГЛУЗ
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Депутаты петербургского Законодательного собрания решили облегчить жизнь Александру Беглову и устранить неопределенности в действующем правовом статусе врио губернатора. По существующему Уставу Санкт-Петербурга, временно исполняющий обязанности главы города не может три вещи: менять устав, распускать ЗакС, а также менять состав правительства.

Учитывая, что Беглов будет руководить Петербургом как минимум год – до следующих выборов, которые пройдут в октябре 2019 года, последнее ограничение могло сильно осложнить ему жизнь. Но в ближайшее время этот недостаток будет устранен.

Сегодня, 24 октября, ЗакС уже принял в первом чтении поправки в Устав. Согласно новому законопроекту, врио губернатора сможет увольнять и назначать членов правительства, но только по согласованию с самим ЗакСом.

Чтобы мера быстрее вступила в силу, депутаты намерены сегодня задержаться на внеочередное заседание и «допринять» закон.

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