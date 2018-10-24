Tinder назвал самые популярные районы Петербурга для знакомств
Любовь не знает границ, но все же есть места, где встретить ее гораздо проще. Приложение для знакомств Tinder назвал самые популярные районы Петербурга для романтических и не только встреч. В тройку вошли Центральный, Адмиралтейский и Красносельский районы. Как уверяют разработчики Tinder, у пользователей приложения здесь больше всего шансов найти себе пару.
- Обилие достопримечательностей, ресторанов и баров определенно способствует новым знакомствам и встречам в Центральном районе, - рассказали в пресс-службе Tinder в России. - На второй строчке Адмиралтейский район - вероятность получить свайп вправо в окрестностях Мариинского театра и Новой Голландии тоже высока. Замкнул тройку тихий Красносельский район. В пятерку также вошли Кронштадт и Василеостровский.
Самые популярные районы Санкт-Петербурга для знакомств в Tinder
1. Центральный
2. Адмиралтейский
3. Красносельский
4. Кронштадский
5. Василеостровский
6. Приморский
7. Невский
8. Фрунзенский
9. Пушкинский
10. Калининский