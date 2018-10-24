2018-10-24T13:37:44+03:00
Общество

Tinder назвал самые популярные районы Петербурга для знакомств

А вообще любовь можно встретить даже в метро - не забывайте об этом
Степан СТЕПАНОВ
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Сайт знакомств Tinder назвал лучшие места для знакомств в Петербурге.Сайт знакомств Tinder назвал лучшие места для знакомств в Петербурге.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Любовь не знает границ, но все же есть места, где встретить ее гораздо проще. Приложение для знакомств Tinder назвал самые популярные районы Петербурга для романтических и не только встреч. В тройку вошли Центральный, Адмиралтейский и Красносельский районы. Как уверяют разработчики Tinder, у пользователей приложения здесь больше всего шансов найти себе пару.

- Обилие достопримечательностей, ресторанов и баров определенно способствует новым знакомствам и встречам в Центральном районе, - рассказали в пресс-службе Tinder в России. - На второй строчке Адмиралтейский район - вероятность получить свайп вправо в окрестностях Мариинского театра и Новой Голландии тоже высока. Замкнул тройку тихий Красносельский район. В пятерку также вошли Кронштадт и Василеостровский.

Самые популярные районы Санкт-Петербурга для знакомств в Tinder

1. Центральный

2. Адмиралтейский

3. Красносельский

4. Кронштадский

5. Василеостровский

6. Приморский

7. Невский

8. Фрунзенский

9. Пушкинский

10. Калининский

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