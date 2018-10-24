2018-10-24T15:15:57+03:00
Общество

В центре Петербурга из-за съемок фильма и учений перекроют движение

Горожанам лучше заранее определиться, какими маршрутами ехать, чтобы не стоять в пробке
Петр КИБЕР
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В центре Петербурга из-за съемок фильма и учений перекроют движение.В центре Петербурга из-за съемок фильма и учений перекроют движение.Фото: Александр ГЛУЗ
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В ближайшие две недели Петербург станет местом для тренировки экстренных служб, а также киносъемочной площадкой. Сначала в Адмиралтейском районе города силы гражданской обороны будут отрабатывать сценарий массового ЧП, а позднее, в Центральном районе, появится съемочная бригада фильма «Союз Спасения».

- С 10:30 до 11:30 26 октября, в связи с проведением комплексных учений «Действия сил и средств гражданской обороны Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте с массовым пребыванием людей», будет полностью перекрыт проезд по набережной Обводного канала от Измайловского проспекта до Бронницкой улицы, - сообщает пресс-служба Смольного.

Другое мероприятие произойдет через неделю. С 7 утра 1 ноября и до 2 ночи 2 ноября, полностью остановится движение транспорта по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка.

Также, из-за съемок «Союза Спасения» с 09.00 30 октября до 07.00 01 ноября запретят парковаться на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка, на набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до Мойки и на Мойке от Мошкова переулка до Певческого моста.

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