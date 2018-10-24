Ленинградская область добавила денег на детские сады, лекарства и помощь ветеранам

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-24T15:19:12+03:00

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Власти Ленинградской области стараются жить по средствам, но и не забывать о социальных статьях расходов. Жители 47-го региона, как и любые россияне, обеспокоены нехваткой мест в детских садах, качеством медобслуживания, образования и помощи ветеранам. Именно на эти нужды и пойдут сэкономленные деньги.

- Наша умеренно-консервативная политика позволяет увеличивать социальные расходы и выполнять все взятые на себя обязательства, - приводит слова Александра Дрозденко пресс-служба Губернатора.

Если обратиться к цифрам, то по итогам 9 месяцев 2018 года бюджет Ленобласти перестал быть дефицитным. Этому способствовало увеличение прибыли почти на 22 процента, плюс дотации из федерального центра.

Но важно другое – все полученные средства пойдут на выкуп дополнительных детских садов. Вместо четырех садиков купят одиннадцать (все в самом активно развивающемся Всеволожском районе), на это потратят 1,7 миллиарда рублей. Еще 135 миллионов пойдут на ремонт профтехучилищ, реновацию школ и улучшение материально-технической базы образовательных учреждений.

145 миллионов будут направлены на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, а 1,1 миллиарда потратят на закупку лекарств и оборудования поликлиник и больниц Ленобласти.