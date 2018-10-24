2018-10-24T16:37:51+03:00
Общество

В Ленинградской области будут штрафовать всех, кто не борется с борщевиком

Законопроект об изменениях в КоАп внес на рассмотрение депутат ЗакСа Михаил Коломыцев, но решать, как и кого наказывать, будут в муниципальных образованиях
Петр КИБЕР
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Нарушение требований по уничтожению борщевика Сосновского будет караться штрафом.Нарушение требований по уничтожению борщевика Сосновского будет караться штрафом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Борщевик – готовься к бою. Власти Ленинградской области решили усилить меры по борьбе с ядовитым растением и усилить ответственность граждан, а также юридических и должностных лиц, которым вменяется в обязанность изводить вредный сорняк.

- Нарушение требований по уничтожению борщевика Сосновского будет караться штрафом. Для физических лиц – до 5 тысяч рублей, для должностных – до 25 тысяч, для юридических – до 50 тысяч, - сообщается в тексте законопроекта.

Если ужесточение мер примут, а сомневаться в этом не приходиться, так как проблема важная и актуальная, то жителям 47-го региона придется активизироваться и взяться за косы и прочие сельскохозяйственные орудия.

- На уровне муниципальных образований будут разработаны порядки как эти штрафы накладывать, и как их применять, - отмечает один из инициаторов законопроекта депутат регионального ЗакСа Михаил Коломыцев.

Сейчас документ прошел первое чтение в парламенте Ленинградской области. После того, как его окончательно примут депутаты, закон отправят на подпись губернатору Александру Дрозденко.

Стоит сказать, что в СССР борщевик Сосновского пытались культивировать как силосную культуру на корм скоту, пока не выяснилось, что агрессивное растение быстро дичает, выходит из под контроля и проникает в экосистему, разрушая ее изнутри. При этом борщевик ядовит и может вызывать сильные ожоги, а при попадании в глаза приводить к слепоте.

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