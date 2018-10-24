КГИОП в третий раз просит возбудить уголовное дело по особняку Веге

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-24T17:56:45+03:00

Особняк Веге разрушается. Из-за этого КГИОП в третий раз просит возбудить уголовное дело. Фото: КГИОП.

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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) уже в третий раз просит прокуратуру Невского района возбудить уголовное дело из-за разрушающегося особняка Веге. Дело в том, что объекту культурного наследия регионального значения, как установили специалисты Комитета, причинили ущерб. И не тем, что что-то сделали с ним, а как раз бездействием.

С 2011 по 2017 год собственником здания на Октябрьской набережной, 38 Б3 было предприятие «НПФ «Пигмент». За эти годы особняк пришел в ужасное состояние. И КГИОП дважды обращался в прокуратуру. Однако там в уголовном деле отказывали из-за отсутствия доказательств вины предприятия.

- КГИОП считает данное постановление незаконным и немотивированным, - сообщили в Комитете. И обратились в прокуратуру еще раз.

С 2018 года особняк Веге стал принадлежать «СЭТЛ СИТИ». И по новому охранному обязательству, которое утвердил КГИОП, пользователь здания должен отреставрировать его до конца весны 2022 года.

- Состояние конструкций и отделки здания неудовлетворительное, местами - аварийное. Новому собственнику предстоит выполнить первоочередные противоаварийные работы, параллельно с этим провести и согласовать инженерное обследование технического состояния здания, в соответствии с выводами которого разработать проект реставрации здания и приспособления его для современного использования, - отметили в КГИОП.