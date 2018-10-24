В Ленобласти решили «узаконить» волонтеров

СЕГОДНЯ 18:44 2018-10-24T18:45:13+03:00

В 47-м регионе решили привести отношения волонтеров и властей в соответствие с федеральным законом. Фото: Евгения ГУСЕВА

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- Я с молодежью очень много общаюсь, и мне нравится, что это очень активные люди, - отметил депутат ЗакСа Вадим Малык. - Могу сказать, что у людей моего возраста такого желания участвовать в проектах без денег не было. У современной молодежи жажда волонтерства и добровольчества велика. И нам очень хочется в законопроекте учесть все особенности этой деятельности, чтобы это движение было успешным.

В 47-м регионе решили привести отношения волонтеров и властей в соответствие с федеральным законом. По новому документу «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в Ленинградской области», принятому ЗакСом в первом чтении, регламентируются полномочия властных структур, а также устанавливаются меры поддержки некоммерческим организациям (НКО).

- Законопроект на рассмотрение парламента внесли Олег Петров, Вадим Малык, Александр Перминов и Юрий Голиков, - сообщает пресс-служба областного ЗакСа.

Что касается сути документа, то по нему власти обязуются поддерживать НКО. В частности: создавать центры волонтерства, бесплатно предоставлять добровольческим организациям помещения, вести информационную поддержку, а также предоставлять налоговые льготы компаниям, помогающим волонтерскому движению.

Сами же добровольцы будут участвовать в патриотическом воспитании молодежи, «шефствовать» над ветеранами Великой Отечественной войны, ухаживать за воинскими захоронениями и помогать в организации региональных мероприятий.