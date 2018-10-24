2018-10-24T18:45:13+03:00
Общество

В Ленобласти решили «узаконить» волонтеров

Новый законопроект уже внесен на рассмотрение депутатов ЗакСа 47-го региона
Петр КИБЕР
Поделиться:
В 47-м регионе решили привести отношения волонтеров и властей в соответствие с федеральным законом.В 47-м регионе решили привести отношения волонтеров и властей в соответствие с федеральным законом.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

- Я с молодежью очень много общаюсь, и мне нравится, что это очень активные люди, - отметил депутат ЗакСа Вадим Малык. - Могу сказать, что у людей моего возраста такого желания участвовать в проектах без денег не было. У современной молодежи жажда волонтерства и добровольчества велика. И нам очень хочется в законопроекте учесть все особенности этой деятельности, чтобы это движение было успешным.

В 47-м регионе решили привести отношения волонтеров и властей в соответствие с федеральным законом. По новому документу «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в Ленинградской области», принятому ЗакСом в первом чтении, регламентируются полномочия властных структур, а также устанавливаются меры поддержки некоммерческим организациям (НКО).

- Законопроект на рассмотрение парламента внесли Олег Петров, Вадим Малык, Александр Перминов и Юрий Голиков, - сообщает пресс-служба областного ЗакСа.

Что касается сути документа, то по нему власти обязуются поддерживать НКО. В частности: создавать центры волонтерства, бесплатно предоставлять добровольческим организациям помещения, вести информационную поддержку, а также предоставлять налоговые льготы компаниям, помогающим волонтерскому движению.

Сами же добровольцы будут участвовать в патриотическом воспитании молодежи, «шефствовать» над ветеранами Великой Отечественной войны, ухаживать за воинскими захоронениями и помогать в организации региональных мероприятий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фонд имущества продал аварийное здание на Гороховой улице
Александр Беглов обсудил с министром транспорта строительство ВСД
КГИОП в третий раз просит возбудить уголовное дело по особняку Веге
Ветеранам вручат по 7 тысяч рублей к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
В Ленинградской области будут штрафовать всех, кто не борется с борщевиком
Ленинградская область добавила денег на детские сады, лекарства и помощь ветеранам
В центре Петербурга из-за съемок фильма и учений перекроют движение
Tinder назвал самые популярные районы Петербурга для знакомств
Депутаты разрешат Беглову менять состав правительства Петербурга
Депутаты петербургского ЗакСа округлили стоимость льготных билетов на электрички
Петербуржская школьница выпила таблетки от туберкулеза и попала в больницу
В Петербурге определили самые чистые и самые грязные районы города
Звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграет в новом шпионском боевике
Глава Совбеза Патрушев назвал причины взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине
В Петербурге из-за нарушений остановлена прокладка теплосети на улице Косинова
В Петербурге разработают программу по безопасности детей в Интернете
Замдиректора Русского музея оштрафовали за незаконный ремонт исторических зданий
В Петербурге девушка на «БМВ» протаранила три иномарки и «улеглась» на бок
Среда, 24 октября, порадует петербуржцев сухой и солнечной погодой