2018-10-24T19:35:36+03:00
Общество

Фонд имущества продал аварийное здание на Гороховой улице

За строение у ТРК «Пик» боролись два претендента
Евгения МОСКВИНА
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Фонд имущества продал аварийное здание за ТРК "Пик" на Сенной площади. Фото: фондимущества.рфФонд имущества продал аварийное здание за ТРК "Пик" на Сенной площади. Фото: фондимущества.рф
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На торгах ушло аварийное здание за ТРК «Пик» на Сенной площади. Фонд имущества продал нежилое строение площадью 2 707 квадратных метров на участке в 3 432 квадратных метра. Здание находится в историческом центре Петербурга - на Гороховой улице и вблизи станций метро «Спасская», «Садовая» и «Сенная площадь».

- Здание подлежит реконструкции под административные цели. В аукционе приняли участие 2 претендента, цена за квадратный метр по итогам торгов составила 67 тысяч рублей, - сообщили в Фонде имущества.

Кстати, на торги скоро выставят еще одно нежилое строение на Гороховой.

- Объект занимает 4 этажа общей площадью 3 228,9 квадратных метров и включен в Программу приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга на 2018 год. Торги запланированы на конец ноября, - добавили в Фонде Имущества.

Ранее на аукционе обрел хозяев земельный участок в 208 квадратных метров с бывшей насосной станцией напротив Баболовского парка. Объект продали с превышением начальной цены в два раза – за 1,6 миллионов рублей.

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