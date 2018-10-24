В Петербурге спасли от сноса исторический дом на Херсонской

СЕГОДНЯ 20:03 2018-10-24T21:33:10+03:00

Здание XIX века в документах «помолодело» на сто лет

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Из-за ошибки в техническом паспорте Петербург мог лишиться старинного дома. В 2016 году здание на Херсонской улице Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры приговорил к сносу: в документах год постройки значился как 1979-й. На месте дома мог оказаться современный пятиэтажный комплекс.

Однако за старинное здание вступились градозащитники: они были уверены, что здание возвели до революции. И обратились за помощью к депутату петербургского ЗакСа Денису Четырбоку.

- Для прояснения ситуации Денис Четырбок направил соответствующий запрос в Росреестр, который затем в своем ответе подтвердил исторический статус дома и сообщил, что здание было построено в 1868 году, - рассказали в пресс-службе депутата.

Парламентарий также сообщил о сложившейся ситуации прокурору Сергею Литвиненко и вице-губернатору Петербурга Игорю Албину.

- Последний, в свою очередь, заверил депутата, что в будущем при рассмотрении проектной документации в отношении участка чиновники будут учитывать обновленные данные, - добавили в пресс-службе Дениса Четырбока.