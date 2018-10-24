За лето 125 тысяч петербуржцев отдохнули в детских лагерях

СЕГОДНЯ 21:00 2018-10-24T21:09:25+03:00

За летние каникулы 125 тысяч юных жителей Северной столицы съездили в детские лагеря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Петербурге подвели итоги лета на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи города.

На отдых юных петербуржцев в этом году было выделено больше 2,2 миллиардов рублей. Эту сумму потратили на то, чтобы в детских лагерях летом отдохнули 125 тысяч человек. А это на 2,5 тысячи больше, чем в 2017 году.

- За последние пять лет объем выделяемых городом средств на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи увеличился почти в 2 раза, - отметил вице-губернатор Северной столицы Владимир Кириллов.

Всего за летние каникулы петербуржцев принимали 334 оздоровительных учреждения. Среди них - 170 загородных лагерей на территории 12 регионов России и 164 лагеря с дневным пребыванием детей в черте города.

Особое внимание уделили отдыху и оздоровлению тех детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию или остались без попечения родителей.

- Кроме того, 2018 год стал переходным в части организации отдыха детей-инвалидов, - сообщили в пресс-службе вице-губернатора Кириллова.

Новый вид отдыха закрепили в нормативно-правовой базе, а рост стоимости путевки за счет средств города повысил качество отдыха детей с особенностями.