У стадиона "Санкт-Петербург" нарисовали самое длинное граффити, посвященное "Зениту"

24 Окт. 22:54 2018-10-24T22:59:20+03:00

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Фото: "Инстаграм" "Зенита"

Фото: "Инстаграм" "Зенита"

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У стадиона на Крестовском острове появилось новое граффити, посвященное футбольному клубу "Зенит". Да какое! Длина сине-бело-голубого послания любимому клубу от фанатов - 164 метра.

- Это самое длинное граффити, посвященное "Зениту", - сообщает пресс-служба главного петербургского футбольного клуба.

Надпись на заборе гласит: "Зенит, тьы в нашем сердце навсегда, ты - наша жизнь, ты -наша судьба!".

Напомним, уже в четверг, 25 октября, на стадионе "Санкт-Петербург" состоится очередной матч Лиги Европы. На этот раз "Зенит" сыграет против гостей из Франции - ФК "Бордо".

Перед игрой болельщиков на стадионе, как всегда, ожидает "Фан-Променад". На этот раз зрителей встретят клоуны-мимы, пройдут мастер-классы , соревнования по приготовлению блюд французской кухни на скорость и многое другое. А счастливчики могут выиграть билет на товарищеский матч против "Шальке",