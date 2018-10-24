2018-10-24T23:51:16+03:00
Общество

Виталий Милонов сорвал открытие кинофестиваля "не для всех" в Санкт-Петербурге

Организаторы уверены, что дальше все пойдет по плану
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Виталий Милонов закрыл собой вход на кинофестивальВиталий Милонов закрыл собой вход на кинофестивальФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Известный борец за нравственность Виталий Милонов попытался недопустить открытия кинофестиваля "Бок о Бок". Дело в том, что это не простой кинофоестиваль, а с ЛГБТ-уклоном.

- Перед торжественным открытием фестиваля на площадку приехал Виталий Милонов. Когда его попытка заблокировать вход в кинотеатр не удалась, он отправился в отделении полиции и составил заявление. В результате площадку посетили спецслужбы с проверкой, - говорят организаторы.

Поих словам, в кинотеатре искали заложников. Но не нашли. Как и причин закрыть мероприятие. Однако, показа в первый день фестиваля не состоялось - проверка затянулась.

Но организаторы обещают, что в четверг все будет: "Идите домой, отдыхайте, набирайтесь сил для следующих показов".

К слову, в программе открытия был показ фильма-обладателя "Оскара" "Фантастическая женщина".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тренер "Бордо" Эрик Бодуэ поделился своими мыслями о предстоящем матче с "Зенитом" и Семаке
У стадиона "Санкт-Петербург" нарисовали самое длинное граффити, посвященное "Зениту"
За лето 125 тысяч петербуржцев отдохнули в детских лагерях
В Петербурге спасли от сноса исторический дом на Херсонской
В Петербурге взялись за рекультивацию мусорного полигона в Новоселках
Фонд имущества продал аварийное здание на Гороховой улице
Александр Беглов обсудил с министром транспорта строительство ВСД
В Ленобласти решили «узаконить» волонтеров
КГИОП в третий раз просит возбудить уголовное дело по особняку Веге
Ветеранам вручат по 7 тысяч рублей к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
В Ленинградской области будут штрафовать всех, кто не борется с борщевиком
Ленинградская область добавила денег на детские сады, лекарства и помощь ветеранам
В центре Петербурга из-за съемок фильма и учений перекроют движение
Tinder назвал самые популярные районы Петербурга для знакомств
Депутаты разрешат Беглову менять состав правительства Петербурга
Депутаты петербургского ЗакСа округлили стоимость льготных билетов на электрички
Петербуржская школьница выпила таблетки от туберкулеза и попала в больницу
В Петербурге определили самые чистые и самые грязные районы города
Звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграет в новом шпионском боевике
Глава Совбеза Патрушев назвал причины взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине
В Петербурге из-за нарушений остановлена прокладка теплосети на улице Косинова
В Петербурге разработают программу по безопасности детей в Интернете
Замдиректора Русского музея оштрафовали за незаконный ремонт исторических зданий
В Петербурге девушка на «БМВ» протаранила три иномарки и «улеглась» на бок
Среда, 24 октября, порадует петербуржцев сухой и солнечной погодой