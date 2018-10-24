Виталий Милонов сорвал открытие кинофестиваля "не для всех" в Санкт-Петербурге

24 Окт. 23:50 2018-10-24T23:51:16+03:00

Организаторы уверены, что дальше все пойдет по плану

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Известный борец за нравственность Виталий Милонов попытался недопустить открытия кинофестиваля "Бок о Бок". Дело в том, что это не простой кинофоестиваль, а с ЛГБТ-уклоном.

- Перед торжественным открытием фестиваля на площадку приехал Виталий Милонов. Когда его попытка заблокировать вход в кинотеатр не удалась, он отправился в отделении полиции и составил заявление. В результате площадку посетили спецслужбы с проверкой, - говорят организаторы.

Поих словам, в кинотеатре искали заложников. Но не нашли. Как и причин закрыть мероприятие. Однако, показа в первый день фестиваля не состоялось - проверка затянулась.

Но организаторы обещают, что в четверг все будет: "Идите домой, отдыхайте, набирайтесь сил для следующих показов".

К слову, в программе открытия был показ фильма-обладателя "Оскара" "Фантастическая женщина".