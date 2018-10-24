Виталий Милонов сорвал открытие кинофестиваля "не для всех" в Санкт-Петербурге
Известный борец за нравственность Виталий Милонов попытался недопустить открытия кинофестиваля "Бок о Бок". Дело в том, что это не простой кинофоестиваль, а с ЛГБТ-уклоном.
- Перед торжественным открытием фестиваля на площадку приехал Виталий Милонов. Когда его попытка заблокировать вход в кинотеатр не удалась, он отправился в отделении полиции и составил заявление. В результате площадку посетили спецслужбы с проверкой, - говорят организаторы.
Поих словам, в кинотеатре искали заложников. Но не нашли. Как и причин закрыть мероприятие. Однако, показа в первый день фестиваля не состоялось - проверка затянулась.
Но организаторы обещают, что в четверг все будет: "Идите домой, отдыхайте, набирайтесь сил для следующих показов".
К слову, в программе открытия был показ фильма-обладателя "Оскара" "Фантастическая женщина".