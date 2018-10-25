2018-10-25T00:26:42+03:00
Спорт

Тренер "Бордо" Эрик Бодуэ поделился своими мыслями о предстоящем матче с "Зенитом" и Семаке

Поединок состоится 25 октября в 19:55
Елена МОЛОДКИНА
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Эрик Бодуэ. Фото: ТАСС, Fk-zenit.ruЭрик Бодуэ. Фото: ТАСС, Fk-zenit.ru
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Накануне матча с "Зенитом" тренер французского клуба "Бордо" Эрик Бедуэ порассуждал о сине-бело-голубых и тренере питерцев Сергее Семаке.

-Семак был великолепным игроком, я помню его, он выступал на левом фланге. Я запомнил его как техничного, скоростного игрока. Ничуть не удивлен тем, что теперь он возглавляет "Зенит", - говорит Бедуэ.

По словам французского тренера, в игре против петербуржцев футболисты "Бордо" постараются продемонстрировать максимум изтого, что получилось в игре с "Копенгагеном".

Наставник "Зенита" Сергей Семак тоже не спускает со счетов противника.

- Предстоит игра с очень хорошим соперником, в которой и нам, и "Бордо" нужна победа, - заявил Семак.

Напомним, матч Лиги Европы состоится на стадионе "Санкт-Петербург" 25 октября. Начало - в 19:55.

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