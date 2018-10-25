Вратарь «Бордо» рад, что Кокорин не сможет сыграть за «Зенит»

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-25T07:57:32+03:00

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Сегодня, 25 октября, на стадионе «Санкт-Петербург» состоится встреча группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и французским «Бордо». Команды, занимающие «полярные» места в группе С - петербуржцы на первом, а жирондинцы на четвертом – поборются за три очка. А вчера состоялась традиционная пресс-конференция, на которой представители «Бордо» вспомнили и про Александра Кокорина.

- Хорошо знаем Артема Дзюбу – он опасен. Также выделю Паредеса. К счастью для нас, не сыграет Кокорин, - приводит слова голкипера французской команды сайт «Зенита».

Что касается настроения на игру, то гости намерены победить. Отступать им и в самом деле некуда. После двух игр «Бордо» с нолем очков занимает последнее место в группе и рискует вылететь из розыгрыша Лиги Европы.

«Зениту», впрочем», победа тоже важна, ведь первое место и четыре очка отнюдь не гарантируют выхода в следующий этап еврокубков.

Напомним, что начало встречи намечено на 20:00.