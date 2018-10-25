2018-10-25T08:25:11+03:00
Общество

На Васильевском острове в Петербурге игровую площадку приспособили для детей-инвалидов

Для удобного входа и выхода на территорию проложили пандусы
Петр КИБЕР
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На Васильевском острове в Петербурге игровую площадку приспособили для детей-инвалидов.На Васильевском острове в Петербурге игровую площадку приспособили для детей-инвалидов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пока не очень быстро, но все же городская среда Петербурга подстраивается под нужды всех жителей города. В том числе детей и не простых, а с ограниченными возможностями. Они, как и их здоровые сверстники, тоже хотят гулять и играть на улице, только не всегда могут это сделать. Но ситуация меняется – в Василеостровском районе появилась площадка, приспособленная для инвалидов.

- В 15 дворах было установлено детское игровое оборудование. Часть площадок приспособлена для маломобильных групп населения. На них сделали пандусы для беспрепятственного заезда и выезда, - сообщает пресс-служба районной администрации.

И хоть пока не все игровые площадки доступны для детей-инвалидов, но, постепенно, работа в этом направлении идет. Власти Петербурга знают о проблеме и стараются ее решить.

- Детские площадки, места отдыха и спортивные объекты, должны стать доступными для людей с любыми ограничениями по здоровью. Наша задача - сделать их удобными, - считает вице-губернатор Николай Бондаренко.

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