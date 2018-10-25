Баскетбольный «Зенит» добыл еще одну победу в Еврокубке, обыграв «Валенсию»
Сегодня, 25 октября, свой матч в Лиге Европы против французского «Бордо» проведет футбольный «Зенит», а накануне, в Еврокубке, испанскую «Валенсию» уже обыграл его баскетбольный тезка.
- Это была очень важная встреча. После возвращения Дженнингса и Карасева мы смогли сыграть в свой быстрый баскетбол. Неплохо смотрелись в защите, не идеально, но в целом, я доволен игрой, - приводит слова наставника петербуржцев Василия Карасева сайт клуба.
Стоит сказать, что матч проходил по соседству со стадионом «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Спустя два года «скитаний», сине-бело-голубые вернулись на домашнюю «Сибур-Арену». И родные стены помогли – клуб с берегов Невы в крайне результативном поединке сумел перебросать именитого соперника и добыть победу со счетом 104:93.
Теперь после четырех матчей в активе петербуржцев 10 набранных очков. Команда занимает второе место в квартете F Еврокубка.