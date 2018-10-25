2018-10-25T09:52:37+03:00
Происшествия

В Петербурге поймали хулиганов, выламывавших аккумуляторы из под капотов «Жигулей»

Группу молодых людей заметили хозяева пострадавших машин, которые и вызвали полицию
Петр КИБЕР
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В Петербурге поймали хулиганов, выламывавших аккумуляторы из под капотов «Жигулей».В Петербурге поймали хулиганов, выламывавших аккумуляторы из под капотов «Жигулей».
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Массовой дракой и долгим общением с полицией закончилась попытка задержать хулиганов для двух жителей Гражданки. Этот спальный петербургский район известен не как самое криминальное, но и не слишком спокойное место города. А началось все с того, что автовладельцы заметили, как кто-то пытается вытащить аккумуляторы из-под капотов их машин.

- Около половины десятого вечера 24 октября у нас пытались «дернуть» аккумуляторы, но не получилось. В итоге один капот погнули, а другой только начали отгибать, но испугались сигнализации, - пишут пострадавшие в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Заметив неладное, хозяева «Жигулей» вычислили группу подозрительных личностей из 6-7 человек, пара из которых тащила автомобильные батареи. Как выяснилось, аккумуляторы несли в пункт приемки металла. Автовладельцы догнали хулиганов и попытались объясниться, но дело кончилось дракой, в которой один из догонявших получил переломы носа и челюсти.

Злоумышленники убежали, но их быстро поймала приехавшая на вызов полиция. В отделении «гопников» приняли как родных – всех их хорошо знали, так как многие попадались не один раз. Вполне вероятно, что теперь, к предыдущим подвигам, у группы любителей вскрывать чужие машины появятся и новые судимости.

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