СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-25T10:29:35+03:00

Неизвестный педофил через соцсети требовал интимных фото от двух петербургских школьниц. Фото: Анастасия Осипова

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Полиция Калининского района Санкт-Петербурга ищет неизвестного злоумышленника, предположительно мужчину, который в соцсети шантажировал двух петербургских школьниц, пытаясь выманить у них интимные фотографии.

- 24 октября в правоохранительные органы обратилась 33-летняя нигде неработающая женщина, которая заявила, что к ее дочерям приставал педофил, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По словам петербурженки, история началась в августе 2018 года, однако дети рассказали о ней только сейчас, когда некто, скрывающийся за ником «Сергей Степанов» перешел от просьб выслать интимные фото к требованиям и даже угрозам. Мужчина пугал девочек 12 и 13 лет физической расправой.

Сейчас полиция ведет проверку, после которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «понуждение к действиям сексуального характера».