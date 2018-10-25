2018-10-25T10:29:35+03:00
Происшествия

Неизвестный педофил через соцсети требовал интимных фото от двух петербургских школьниц

В случае отказа «Сергей Степанов» угрожал физической расправой девочкам
Петр КИБЕР
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Неизвестный педофил через соцсети требовал интимных фото от двух петербургских школьниц.Неизвестный педофил через соцсети требовал интимных фото от двух петербургских школьниц.Фото: Анастасия Осипова
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Полиция Калининского района Санкт-Петербурга ищет неизвестного злоумышленника, предположительно мужчину, который в соцсети шантажировал двух петербургских школьниц, пытаясь выманить у них интимные фотографии.

- 24 октября в правоохранительные органы обратилась 33-летняя нигде неработающая женщина, которая заявила, что к ее дочерям приставал педофил, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По словам петербурженки, история началась в августе 2018 года, однако дети рассказали о ней только сейчас, когда некто, скрывающийся за ником «Сергей Степанов» перешел от просьб выслать интимные фото к требованиям и даже угрозам. Мужчина пугал девочек 12 и 13 лет физической расправой.

Сейчас полиция ведет проверку, после которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «понуждение к действиям сексуального характера».

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