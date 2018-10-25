СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-25T10:55:56+03:00

Полиция Петербурга поймала насильника, дважды напавшего на женщин в своей машине. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас мужчина уже дал показания и отправился под стражу до суда

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В Петербурге поймали серийного насильника, который в течение трех дней успел напасть на двух женщин. Один эпизод произошел в Ленинградской области, а другой – в центре Северной столицы.

- 18 октября в поселке Понтонный мужчина затащил в свою иномарку 22-летнюю девушку, где и изнасиловал свою жертву, - пишут «Невские Новости».

Второй инцидент случился уже в самом центре города на Неве. 20 октября на набережной реки Фонтанки злоумышленник напал на 28-летнюю жительницу Петербурга, также запер в машине марки «Опель» и надругался над ней.

Сейчас насильник пойман. Им оказался 26-летний петербуржец. Петербургский суд уже выбрал меру пресечения и отправил мужчину под стражу до рассмотрения дела. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «изнасилование» и «насильственные действия интимного характера».