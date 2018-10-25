Полиция Петербурга поймала насильника, дважды напавшего на женщин в своей машине
В Петербурге поймали серийного насильника, который в течение трех дней успел напасть на двух женщин. Один эпизод произошел в Ленинградской области, а другой – в центре Северной столицы.
- 18 октября в поселке Понтонный мужчина затащил в свою иномарку 22-летнюю девушку, где и изнасиловал свою жертву, - пишут «Невские Новости».
Второй инцидент случился уже в самом центре города на Неве. 20 октября на набережной реки Фонтанки злоумышленник напал на 28-летнюю жительницу Петербурга, также запер в машине марки «Опель» и надругался над ней.
Сейчас насильник пойман. Им оказался 26-летний петербуржец. Петербургский суд уже выбрал меру пресечения и отправил мужчину под стражу до рассмотрения дела. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «изнасилование» и «насильственные действия интимного характера».