2018-10-25T11:41:33+03:00
Происшествия

В Петербурге студентка с подельником ограбили магазин Apple на сотни тысяч рублей

Сейчас парочка уже попалась в руки полиции, где рассказывает о своих злодеяниях
Петр КИБЕР
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В Петербурге студентка с подельником ограбили магазин Apple на сотни тысяч рублей.В Петербурге студентка с подельником ограбили магазин Apple на сотни тысяч рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Правоохранительные органы Петербурга нашли злоумышленников, ограбивших в ночь на 24 октября магазин re:Store, торгующий техникой фирмы Apple. Подельники кувалдой разбили стеклянные двери торговой точки и украли дорогостоящие гаджеты.

- Инцидент произошел около пяти часов утра в доме номер 36 по Среднему проспекту Васильевского острова, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всего из магазина пропали шесть ноутбуков MacBook и восемь смартфонов iPhone. Учитывая, что последняя модель iPhone стоит около 80 тысяч рублей, то ущерб коммерсанты оценили как значительный.

Но воспользоваться украденным подельникам не удалось. По горячим следам их поймала полиция. Злоумышленниками оказались 21-летняя студентка одного из петербургских вузов и ее 29-летний знакомый. Обоим уже предъявлено обвинение по статье «грабеж».

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