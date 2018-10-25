В Петербург идет «день жестянщика»: Главный синоптик города призвал менять резину на зимнюю

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-25T12:04:04+03:00

Автомобилисты могут выбрать общественный транспорт или же ждать потепления в начале ноября

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В Петербург скоро придет очередной «день жестянщика». Грядущие заморозки принесут гололед, а с ним и новые неприятности автомобилистам, которые обернутся большими прибылями для ремонтных мастерских. Главный синоптик Северной столицы уже посоветовал сменить резину или пересесть на общественный транспорт.

- Птицы как люди, когда прижимает морозом и снегом тогда и начинают активно мигрировать, а водители – переобуваться, - написал в своем «Фейсбуке» Александр Колесов.

Как с юмором отметил метеоролог, все последние дни стаи птиц, не откладывая на завтра, улетали на юг, а вот среди автомобилистов такой сознательности не наблюдается – машин на зимней резине в городе единицы.

В связи с этим Александр Колесов предлагает поспешить на шиномонтаж, где завтра точно будут очереди, или пересесть на общественный транспорт до очередного поступления, которое придет в начале ноября. Но это все равно временно и резину менять придется.