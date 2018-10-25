У памятника Пушкину на площади Искусств высадят 2,5 тысячи тюльпанов
В пятницу, 26 октября, в Санкт-Петербурге пройдет акция «Наше все», в рамках которой у памятника Александру Сергеевичу Пушкину высадят 2,5 тысячи луковиц перламутровых тюльпанов.
-В 11:00 в сквере на площади Искусств садовники дадут открытый урок ученикам Российской гимназии при Государственном Русском музее, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.
На мероприятии гимназистам и пришедшим гостям расскажут о сквере, деревьях, кустарниках и цветах, которые там растут, а также об особенностях ухода за растениями.
Сами цветы распустятся уже весной – в мае будущего года перед памятником великому русскому поэту появится «море» розовых тюльпанов, которые будут дарить радость жителям и гостям города.
Вся эта красота будет видна и из окон Михайловского театра, что символично, ведь 2019-й объявлен президентом России Годом театра.