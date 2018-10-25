Ленинградская область вошла в тройку самых читающих в России

СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-25T13:14:14+03:00

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Будущее, которое уже стало настоящим, диктует людям такой ритм жизни, когда на чтение литературы не остается ни минуты. Свою негативную лепту вносят и гаджеты, отнимая время на вездесущий интернет и соцсети. И это, к сожалению, тенденция. Но тем приятнее, что Северо-Запад остается одним из немногих регионов в стране, где книгам уделяют большое внимание. По результатам всероссийского конкурса «Самый читающий регион», Ленинградская область вошла в тройку лауреатов.

- Очень приятно стать одним из самых-самых в самой читающей стране в мире. По себе могу сказать, что, несмотря на плотный график, успеваю уделять время книгам. Особенно люблю историческую литературу, мемуары великих людей, краеведческие издания, - отметил губернатор области Александр Дрозденко.

Надо сказать, что столь высокое место 47-й регион завоевал не случайно – здесь, при поддержке властей, проводится ежегодная акция «Книжный путь – Bookway», в рамках которой волонтеры, молодые писатели и художники путешествуют по Ленинградской области и проводят праздники чтения. За последнее время активисты «накатали» уже больше семи тысяч километров и привили любовь к книгам не одной сотне жителей региона.