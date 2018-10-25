2018-10-25T14:39:54+03:00
Авто

В ночь на 28 октября в Токсовском тоннеле введут реверсивное движение

Причиной ограничений станут ремонтные работы
Петр КИБЕР
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В ночь на 28 октября в Токсовском тоннеле введут реверсивное движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".В ночь на 28 октября в Токсовском тоннеле введут реверсивное движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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В ночь с субботы на воскресенье, когда транспортный поток не такой интенсивный как в рабочие дни, в Токсовском тоннеле на Кольцевой автодороге Петербурга из-за ремонта и подготовительных работ введут реверсивное движение.

- С 0:00 до 6:00 28 октября 2018 года в Токсовском тоннеле (транспортная развязка КАД на пересечении с трассой «Санкт-Петербург - Матокса») будет выполняться комплекс работ по приведению южного транспортного отсека в эксплуатационное состояние, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Чтобы «разрулить» потоки машин, едущих из Петербурга в Ленобласть и обратно, дорожники выставят специальных регулировщиков, которые вручную будут направлять автомобилистов на нужную полосу.

Также на ремонтируемом участке вводится ограничение скорости до 40 километров в час, поэтому водителей просят не навить на газ лишний раз.

Впрочем, терпеть осталось не долго - ремонт Токсовского тоннеля должен завершиться к 1 декабря 2018 года.

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