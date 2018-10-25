2018-10-25T14:51:31+03:00
Спорт

На матче «Зенита» с «Бордо» ждут не меньше 45 тысяч зрителей

А сама встреча пройдет в «камерной» обстановке – на стадионе закроют раздвижную крышу
Петр КИБЕР
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На матче «Зенита» с «Бордо» ждут не меньше 45 тысяч зрителей.На матче «Зенита» с «Бордо» ждут не меньше 45 тысяч зрителей.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня вечером в Петербурге будет большой футбол. В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы петербургский «Зенит» примет французский «Бордо». Команды уже определились с составами, цветами формы – хозяева будут в лазурной, а также настроились на победу. Стадион на Крестовском острове должен быть заполнен почти до отказа

На матче мы ждем не меньше 45 тысяч болельщиков, из Франции приедут около 60 фанатов «Бордо», - сообщает пресс-служба «Зенита».

Впрочем, точных цифр до начала игры никто назвать не может, а прогноз сделан на основании продаж билетов. Зато известно другое – раздвижную крышу арены «Санкт-Петербург» закроют из-за низкой температуры. Так будет теплее и игрокам и болельщикам и газону, который по осени надо беречь.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 25 октября, начало намечено на 20:00.

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