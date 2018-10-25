На «перекрестке смерти» в Петербурге установят четыре светофора

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-25T16:32:58+03:00

Также на пересечении проспекта Ветеранов и Дачного проспекта может появиться подземный переход

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187 аварий за полтора года. Все это – на пересечении Дачного проспекта и проспекта Ветеранов. В народе этот перекресток уже давно стали называть «перекрестком смерти».

В начале октября депутаты Денис Четырбок и Алексей Цивилев обратились к губернатору с просьбой установить на проблемном участке светофоры. И их просьба была услышана.

«Дирекция по организации дорожного движения разработала и согласовала проектно-сметную документацию на строительство четырех светофоров по указанному адресу», - говорилось в ответе на запрос за подписью врио губернатора Александра Беглова.

Но есть одно «но». В бюджете на 2019 год не заложено средств на установку этих светофоров. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры уже направил запрос в Комитет по финансам, чтобы в бюджет внесли изменения. Рассмотреть это предложение должны на втором чтении проекта закона о бюджете.

Александр Беглов также добавил, что на проблемном перекрестке может появиться подземный переход. Городское правительство сейчас рассматривает такой вариант.