2018-10-25T20:08:15+03:00
Общество

С начала года в Петербурге изъяли почти три тысячи фальшивых купюр

Чаще всего в городе на Неве подделывают пятитысячные банкноты
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фальшивок стало меньше.Фальшивок стало меньше.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургские фальшивомонетчики сдают позиции. Поддельных купюр в городе на Неве стало меньше. Как рассказала пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России, с января по сентябрь количество «нарисованных» банкнот уменьшилось на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего из оборота изъяли 2999 купюр. Большая часть из них – номиналом в пять тысяч рублей.

К слову, дела с иностранной валютой обстоят менее радужно. Количество фальшивок наоборот увеличилось. Показатель вырос на 11%. Было выявлено 177 лже-купюр, из которых 162 – доллары, 12 – евро, две - китайского юаня и одна – фунта стерлингов.

Всего по России обнаружено 10 467 поддельных денежных знаков Банка России, что на 267 штук меньше. чем в прошлом году.

- Больше всего среди выявленных подделок пятитысячных банкнот (7616), почти в три раза меньше банкнот номиналом 1000 рублей (2425). Кроме того, выявлены поддельные банкноты номиналом 2000 рублей (95) и 200 рублей (3). Поддельных монет обнаружено 37 штук, из них: четыре – номиналом 10 рублей, 32 – номиналом 5 рублей и одна рублевая монета, - поделились в пресс-службе Центрального банка РФ.

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