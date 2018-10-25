Беглову предложили создать рабочую группу по строительству метро

СЕГОДНЯ 18:53 2018-10-25T20:07:34+03:00

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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Когда откроется южная часть Фрунзенского радиуса метро 00:00 00:00

После забастовки рабочих у офиса «Метростроя» к врио губернатора Петербурга Александру Беглову обратился депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Градоначальнику он предложил создать специальную рабочую группу по строительству петербургского метрополитена. Поводом стали проблемы с выплатой зарплаты, риски новых задержек, а также пересмотр перспективных планов развития метро.

- Мы все видим, что строительство метро в Петербурге - системная проблема, к решению которой должны подключиться все. Сроки сдачи новых станций постоянно переносятся, а перспективные планы развития меняются. Один из примеров - Красносельско-Калининская линия, без которой застраиваемому юго-западу грозит транспортный коллапс. - говорит Цивилев.

По заявлению депутата, рабочая группа должна объединить все заинтересованные стороны для принятия оперативных решений по проблемным вопросам, связанным со строительством метро.