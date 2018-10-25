2018-10-25T20:07:22+03:00
Общество

В пятницу в Северной столице ожидается дождь и мокрый снег

Некоторые районы города окутает туман
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Синоптики рекомендуют автомобилистам "переобуться".Синоптики рекомендуют автомобилистам "переобуться".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Петербург стремительно наступает зима. Уже в ночь на пятницу столбик термометра опустится до -1 градуса. Об ухудшении погоды жителей города предупреждает МЧС.

- Завтра ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, западный 2-5 метров в секунду, -предупреждают спасатели.

Кроме того, некоторые районы города окутает густой туман. Температура воздуха ночью -1...+1 градусов, днем +3...+5.

- Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться, - уточняют в региональном отделении МЧС.

Ранее о приближающемся «дне жестянщика» автомобилистов предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Водителям он порекомендовал сменить резину или пересесть на общественный транспорт.

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