"Зенит" объявил стартовый состав в матче с "Бордо"
Счет открыли французы
Фото: twitter.com/zenit_spb.
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Футбольный клуб «Зенит» объявил стартовый состав команды в матче с французским «Бордо». Игра началась на стадионе «Санкт-Петербург» в 19:55.
На футбольное поле вышли Лунев, Иванович, Мак, Маммана, Набиуллин, Нету, Кузяев, Паредес, Ерохин, Дзюба, Дриусси. На скамейке «сине-бело-голубых» тренерский состав оставил Лодыгина, Мевлю, Маркизио, Шатова, Оздоева, Эрнани, Заболотного.
За «Бордо» вышли Костиль, Левчук, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми, Санкаре, Оджим, Карамо, Бриан. Последний открыл счет на 26 минуте.
Планировалось, что поддержать родную команду на домашней игре придет 45 тысяч человек.