2018-10-25T21:31:14+03:00
Общество

Стали известны имена победителей журналистского конкурса «СеЗаМ-2018»

Члены жюри оценили 530 работ и выбрали из них лучшие
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Фото: http://www.asmi-sz.ru/. Автор: Владимир Постнов.Фото: http://www.asmi-sz.ru/. Автор: Владимир Постнов.
Изменить размер текста:

В Петербурге огласили имена лауреатов ежегодного конкурса журналистов «СеЗаМ-2018». Премию года завоевал главный редактор информационного агентства БНК Алексей Лазарев. Члены жюри отметили его вклад в масштабные информационные проекты - зимнюю автоэкспедицию «От Балтики до Арктики» и летний автопробег «Земляки».

Торжественное награждение прошло во дворце великого князя Владимира Александровича вечером 25 октября.

Журналистские работы были представлены в 12 номинациях. Помимо Алексея Лазарева награды получили корреспондент архангельской газеты «Правда Севера» Ирина Журавлева за очерк «Даль бескрайняя». Она стала первой в номинации «Лучшая публикация». За лучшую телевизионную передачу отметили сотрудника телеканала «Россия-1» из Пскова Кирилла Михайлова. На конкурсе он презентовал свой документальный фильм «Без острова мне никак».

Как отметили организаторы, в этом году они получили рекордное количество заявок. Журналисты со всех уголков Северо-Запада прислали на конкурс 530 работ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24