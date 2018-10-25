Стали известны имена победителей журналистского конкурса «СеЗаМ-2018»

СЕГОДНЯ 21:19 2018-10-25T21:31:14+03:00

Члены жюри оценили 530 работ и выбрали из них лучшие

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В Петербурге огласили имена лауреатов ежегодного конкурса журналистов «СеЗаМ-2018». Премию года завоевал главный редактор информационного агентства БНК Алексей Лазарев. Члены жюри отметили его вклад в масштабные информационные проекты - зимнюю автоэкспедицию «От Балтики до Арктики» и летний автопробег «Земляки».

Торжественное награждение прошло во дворце великого князя Владимира Александровича вечером 25 октября.

Журналистские работы были представлены в 12 номинациях. Помимо Алексея Лазарева награды получили корреспондент архангельской газеты «Правда Севера» Ирина Журавлева за очерк «Даль бескрайняя». Она стала первой в номинации «Лучшая публикация». За лучшую телевизионную передачу отметили сотрудника телеканала «Россия-1» из Пскова Кирилла Михайлова. На конкурсе он презентовал свой документальный фильм «Без острова мне никак».

Как отметили организаторы, в этом году они получили рекордное количество заявок. Журналисты со всех уголков Северо-Запада прислали на конкурс 530 работ.