2018-10-25T22:40:25+03:00
Происшествия

Десятилетняя девочка попала в реанимацию после удара качелями в Петербурге

Прокуратура передала материалы доследственной проверки в СК
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Школьница оказалась в больнице после прогулки. Фото: Архив "КП"Школьница оказалась в больнице после прогулки. Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В воскресенье 21 октября на детской площадке у дома номер 79 по Бестужевской улице пострадала 10-летняя девочка. Ее ударила тяжелая металлическая качель. Очевидцы вызвали "скорую помощь", и медики прямо с площадки увезли пострадавшую в больницу.

Решено было поместить ее в реанимационное отделение. О случившемся врачи сообщили в полицию, полицейские - в прокуратуру. И прокуратура незамедлительно организовала проверку.

- Установлено, что качели появились здесь во время работ по благоустройству этой весной. Установку оборудования принимало Муниципальное образованиеПолюстрово. Прокуратура даст оценку действиям и заказчика работ, и исполнителя в части соблюдения требований при установке качелей и их безопасности для использования, - уточнили в ведомстве.

Материалы доследственной проверки отправлены в Следственный комитет. По результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24