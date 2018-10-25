Десятилетняя девочка попала в реанимацию после удара качелями в Петербурге

СЕГОДНЯ 22:39 2018-10-25T22:40:25+03:00

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В воскресенье 21 октября на детской площадке у дома номер 79 по Бестужевской улице пострадала 10-летняя девочка. Ее ударила тяжелая металлическая качель. Очевидцы вызвали "скорую помощь", и медики прямо с площадки увезли пострадавшую в больницу.

Решено было поместить ее в реанимационное отделение. О случившемся врачи сообщили в полицию, полицейские - в прокуратуру. И прокуратура незамедлительно организовала проверку.

- Установлено, что качели появились здесь во время работ по благоустройству этой весной. Установку оборудования принимало Муниципальное образованиеПолюстрово. Прокуратура даст оценку действиям и заказчика работ, и исполнителя в части соблюдения требований при установке качелей и их безопасности для использования, - уточнили в ведомстве.

Материалы доследственной проверки отправлены в Следственный комитет. По результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.