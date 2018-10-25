Многодетный отец из Санкт-Петербурга обманул 88-летнюю бабушку почти на миллион рублей
Многодетный отец из Петербурга оказался нечистым на руку. В июне этого года мужчина обманул 88-летнюю женщину почти на миллион рублей.
Он втерся в доверие к бабушке и под предлогом просмотра денег подменил банкноты на билеты банка приколов - почти 200 красненьких бумажек. Но вскоре мошенник попался. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". И в четверг 25 сентября состоялся суд.
- Установлено, что подсудимый ввел в заблуждение пожилую женщину и похитил у нее 946тысяч рублей. Вину свою признал, причиненный ущерб возместил в полном объеме, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Суд учел, что у подсудимого есть шестеро несовершеннолетних детей, но все равно отправил в колонию на 1,5 года. Правда, приговор в силу еще не вступил, и многодетный отец может обжаловать решение.