2018-10-25T22:53:46+03:00
Происшествия

Многодетный отец из Санкт-Петербурга обманул 88-летнюю бабушку почти на миллион рублей

Суд отправил его в колонию на полтора года
Елена МОЛОДКИНА
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Пожилая петербурженка не сразу заметила обман. Фото: Архив "КП"Пожилая петербурженка не сразу заметила обман. Фото: Архив "КП"
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Многодетный отец из Петербурга оказался нечистым на руку. В июне этого года мужчина обманул 88-летнюю женщину почти на миллион рублей.

Он втерся в доверие к бабушке и под предлогом просмотра денег подменил банкноты на билеты банка приколов - почти 200 красненьких бумажек. Но вскоре мошенник попался. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". И в четверг 25 сентября состоялся суд.

- Установлено, что подсудимый ввел в заблуждение пожилую женщину и похитил у нее 946тысяч рублей. Вину свою признал, причиненный ущерб возместил в полном объеме, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Суд учел, что у подсудимого есть шестеро несовершеннолетних детей, но все равно отправил в колонию на 1,5 года. Правда, приговор в силу еще не вступил, и многодетный отец может обжаловать решение.

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